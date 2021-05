Roberto Martinez neemt Axel Witsel op in 26-koppige selectie voor het EK

Van de 26-koppige selectie voor het EK is er één speler al zeker. Axel Witsel, die momenteel aan het revalideren is van zijn achillespeesblessure gaat mee naar het Europees Kampioenschap. De UEFA maakte iets meer dan een week geleden bekend dat er niet 23, maar 26 spelers mee mogen. Voor Roberto Martinez is dat cruciaal want zo kan de Spanjaard Witsel meenemen. “Nu is er ruimte om een risico te pakken”, zegt Roberto Martinez aan Sporza.