Nog een landgenoot naar Tokio: kajakker Artuur Peters wint A-finale K1 1000m en heeft olympisch ticket beet

Artuur Peters heeft in het Hongaarse Szeged de A-finale in de K1 1000 meter gewonnen op het Europees kwalificatietoernooi kajak voor de Olympische Spelen. De 24-jarige Limburger verzekerde zich zo van een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio.

De eerste twee van de A-finale kregen een ticket voor de Spelen. Peters nam in de eerste meters de leiding in handen en bouwde een duidelijke voorsprong op tussen 250 en 500m. Hij finishte in 3:40.33 en hield de Fransman Guillaume Burger af. Die strandde op 62 honderdsten van een seconde en pakte ook een olympisch ticket. De Noor Lars Magne Ullvang (op 0.90) vervolledigde het podium.

Artuur Peters mag dus samen met zijn zus Hermien afreizen naar Tokio. Hermien Peters en Lize Broekx (K2 500m) waren al zeker van deelname aan de Olympische Spelen. In 2019 pakten ze hun olympisch ticket door vierde te worden op het WK in Szeged.

Om 18u55 treedt Peters nog samen met Bram Sikkens aan in de finale van de K2 1.000 meter. In die discipline is er enkel een olympisch ticket weggelegd voor het beste team in de finale. (belga)