LIVE GIRO. Eerste aankomst bergop, wat kunnen Evenepoel en Vervaeke in de strijd om het roze?

Ronde van Italië

De zesde Giro-etappe tussen Grotte di Frasassi en San Giacomo loopt bijna volledig door het binnenland, over de Apennijnen, en omvat verschillende beklimmingen met ook de eerste aankomst bergop. De hellingen onderweg zijn van tweede en derde categorie en wegen nog te licht om van een bergrit te spreken. Toch moet er al serieus geklommen worden met halfweg de klim naar Forca di Gualdo en na de Forca di Presta een lange afdaling richting de slotklim. De laatste klim naar San Giacomo is ongeveer 15 km lang. We verwachten net zoals dinsdag opnieuw oorlog tussen de klassementsmannen. Volg het hier live!