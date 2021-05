Tuchtonderzoek na vaccinatiefraude bij brandweer: ook echtgenotes brandweerlui kregen prik

Middelkerke

Het gemeentebestuur van Middelkerke start een tuchtonderzoek tegen de postoverste van het plaatselijk brandweerkorps en tegen de preventieadviseur van de gemeente op beschuldiging van vaccinatiefraude. De commandant had op vraag van het vaccinatiecentrum in Oostende een lijst opgesteld voor het prioritair vaccineren van mensen die een hoger risico liepen, in dit geval brandweerlui. Alleen had hij daar niet alleen de actieve leden van de brandweer op vermeld, maar ook hun echtgenotes. En die kregen allemaal hun prik.