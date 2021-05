Nederlandse royals halen galalooks uit de kast: “Het knoopje van de koning mag best eens los”

De Nederlandse koninklijke familie mocht woensdagavond weer letterlijk en figuurlijk alles uit de kast halen om te stralen. Deze keer tijdens het concert van AvroTros in het Amsterdamse Carré als voorloper van het aanstaande verjaardagsfeest van onze koningin. Met een eenvoudig tuniekje of een cocktailjurkje kwamen ze zeker niet weg, want de dresscode was gala.

Geen saai kleurbeeld was de eerste indruk van de outfits van de koninklijke familie. En geen saai ton-sur-ton verplicht op elkaar afgestemd beeld, iedereen lijkt weer trouw te zijn aan eigen looks en kiest voor een geheel eigen kleurenpalet.

Máxima

Koningin Máxima is uiteraard weer het stralende middelpunt met een ’Spirograph’ jurk met psychedelische print van de excentrieke Nederlandse ontwerpster Iris van Herpen. Een label waar ook de extravagante Lady Gaga regelmatig voor valt als ze in iets bijzonders voor de dag wil komen. De twee-laagse robe bestaat uit een ’nude’ basis met daarover een blauwe voile printstof. Vanwege de transparantie aan de bovenkant lijkt het net alsof de koningin ontblote schouders heeft, maar wie goed kijkt ziet toch dat er een transparante bovenkant met mouwtjes aan zit. Lekker nonchalant is de combinatie van de turquoise print in de jurk met daarbij de groene juwelen als contrast in het collier, de lange oorbellen en een bijpassende haarspeld.

Amalia

Amalia houdt vast aan haar liefde voor kleurrijke prints en straalt in een strokenjurk van het merk Needle & Thread met dunne tailleriem. Opvallend accessoire is het beach hippie armbandje met hartje om de linkerpols. Deze jurk is zeker niet tuttig en had ook zomaar uit de collectie van Dolce & Gabbana kunnen komen. Amalia lijkt van hoge hakken te houden en is deze keer waarschijnlijk gevallen voor peeptoe Louboutins met de bekende rode zool vanwege de gala setting. Tip voor haar wanneer ze dezelfde jurk nog een keer iets ’losser’ wil dragen bij een minder officiële gelegenheid: combineer deze met een enkellaarsje met hak of een cowboyboot voor een heuse hippielook!

Alexia

De zeegroene laagjesjurk in crinkle stof van Alexia is van haar favoriete merk Maje en daarin voelt ze zich helemaal thuis. Met diep decolleté want dat durft de middelste prinses gerust aan. Daarbij ook een bijpassende cape en heel leuk: de torenhoge (minstens 10-12 cm) espadrilles met sleehak in het zwart die het geheel wat frivool maken en wat minder damesachtig.

Ariane

Ariane draagt een lieflijk geborduurde jurk van hetzelfde merk als haar oudste zus: Needle & Thread. Dit lijkt zodoende een iets betaalbaardere variant van een heuse Jan Taminiau couturejurk die deze stijl ook heeft met volop handgemaakt borduurwerk. Hoewel de jurk op afstand wat volwassen oogt voor een jong meisje is deze van dichtbij toch ook weer heel speels vanwege de rode/knalroze vrolijke borduursels. Ook voor Ariane is er een bijpassende cape/omslagdoek, een item dat de prinsessen alle drie waarderen en dat ze van hun moeder waarschijnlijk met de paplepel kregen ingegoten.

Het zou ook zomaar kunnen dat de prinsessen een graai gedaan hebben in moeders juwelenkistje. De oorbellen en sieraden, maar ook de tasjes en clutches zouden zo van koningin Máxima geleend kunnen zijn.

Prinses Beatrix

Prinses Beatrix deelt mee in de vreugde maar heeft zich in alle bescheidenheid in het donkerblauw gekleed. De rok is voor een gala-outfit eigenlijk net iets te kort, want deze op de schoen moeten vallen. De kobaltblauwe top staat de prinses prachtig en geldt als een van haar favoriete kleuren. En in navolging van Máxima is ook zij intussen fan van de chiquere cape, een item dat vooral met mooi weer prima van pas komt, net als dit glitter exemplaar.

Koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander straalt tussen ’zijn’ vrouwen in een onberispelijk Italiaans pak, maar het knoopje mag best een keer los. Het lijkt erop dat hij zijn paarse das van Koningsdag tot favoriet bestempeld heeft en hij daarmee het recyclen van de dames heeft overgenomen.