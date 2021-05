Nog een slachtoffer: Joe Dombrowski start niet in zesde rit na valpartij

Joe Dombrowski verschijnt vandaag niet aan de start in de zesde etappe van de Giro als gevolg van de valpartij waarbij ook Landa en Bidard werden uitgeschakeld.

In de slotfase van de vijfde etappe knalde de Amerikaan woensdag tegen een seingever bij een verkeerseiland. Dombrowski liep daarbij een hersenschudding op en kampt met evenwichtsstoornissen, zo meldt UAE-Team Emirates.

Dinsdag won Dombrowski nog de vierde rit in de Ronde van Italië. Een dag later werd zijn 30ste verjaardag ontsierd door een valpartij die dus het einde van zijn Giro betekent. Dombrowski stond aan de leiding in het bergklassement. (belga)