New York Knicks kwalificeren zich voor het eerst in 8 jaar voor NBA play-offs

De wonderen zijn de wereld nog niet uit want de New York Knicks hebben zich gekwalificeerd voor de play-offs in de NBA. De laatste keer dat de Knicks daarin zijn geslaagd dateert van het seizoen 2012-2013. Met nog drie wedstrijden te spelen staat de ploeg uit New York zesde in het Oosten, maar het kan nog naar de vierde plaats springen.

Dankzij een verrassende overwinning van de Cleveland Cavaliers tegen de Boston Celtics staan de Knicks in de play-offs. Boston, dat 7de staat, verloor op bezoek bij de Cavaliers met 102-94. Het is de eerste keer in 8 jaar dat de Knicks nog eens deel zullen nemen aan de play-offs. Voor het seizoen werd er niet veel verwacht van hen, maar zij slaagden er toch in om zich te kwalificeren. In het seizoen 2012-2013 lukte dat voor het laatst en toen was ene Carmelo Anthony de grote man bij de ploeg uit New York. In de tweede ronde waren de Indiana Pacers toen te sterk voor Carmelo Anthony en co.

Met nog drie matchen te spelen is de spanning om te snijden in het reguliere deel van de NBA. Door de pandemie worden er ‘maar’ 72 matchen gespeeld in plaats van 82 en de plaatsen voor de play-offs zijn duur. De eerste acht kwalificeren zich voor de play-offs, maar er zit nog een adertje onder het gras. De nummers 7 tot en met 10 doen, dankzij een nieuwe regel, mee voor de play-offs. Nummer 7 neemt het op tegen nummer 8, de winnaar is de uiteindelijke nummer 7. Ook de nummers 9 en 10 spelen tegen elkaar. De winnaar van die wedstrijd neemt het op tegen de verliezer van 7 en 8. De winnaar wordt de uiteindelijke nummer 8 en kwalificeert zich voor de play-offs. Een ingewikkeld systeem, maar dat is de NBA ook.