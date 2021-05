HEUSDEN-ZOLDER

Burgemeester Mario Borremans van Heusden-Zolder heeft dinsdag de moskeevoorzitters via e-mail gevraagd hun geloofsgemeenschap op het hart te drukken om zich aan de coronamaatregelen te houden en zich te laten vaccineren. Ook een tweede keer. De besmettingsgraad is hoog in Heusden-Zolder.