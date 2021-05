Aanleiding voor de sluiting vandaag is Hemelvaartdag.

Het stadhuis van Halen is vandaag, donderdag 13 mei, gesloten.

Dat is een officiële feestdag. Dan werken openbare diensten niet. In deze coronaperiode is het stadhuis bovendien uitsluitend na afspraak te bezoeken. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be. LW