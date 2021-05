Evenepoel en Van Aert krijgen er grote concurrent bij voor Tokio: “Tom Dumoulin keert terug en mikt op olympische tijdrit”

Dumoulin zou in competitie terugkeren tijdens de Ronde van Zwitserland. Bedoeling is om zich klaar te stomen voor de olympische tijdrit in Tokio. En dat is belangrijk nieuws voor onder anderen Remco Evenepoel en Wout van Aert. Dumoulin is een voormalig wereldkampioen tijdrijden en bijgevolg een bijkomend kanshebber op een medaille in de discipline waar ook Van Aert en Evenepoel hun zinnen op hebben gezet.

De Nederlander nam begin dit jaar afstand van de fiets omdat hij zich de vraag stelde of hij überhaupt nog wel deel van het profpeloton wilde uitmaken. Recent kwamen er signalen dat hij toch weer zin had gekregen in de wielersport. Zo was hij te gast in de Amstel Gold Race en werd hij ook meermaals opnieuw op zijn koersfiets gesignaleerd. Dumoulin is een ex-winnaar van de Giro en stond ook in de Tour al op het podium.(gvdl)