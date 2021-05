Het is donderdag 13 mei Hemelvaartsdag, een officiële feestdag. Dat betekent dat de meeste winkels gesloten zijn. Overheidsbedrijven en banken zijn sowieso dicht. En er is geen krant. Veel bedrijven zullen trouwens de brug maken en zijn pas maandag 17 mei terug bereikbaar. Kijk hier waar je wel of niet terecht kan.