Druk op de ziekenhuizen blijft afnemen: nog 657 coronapatiënten op intensieve

Tussen 6 en 12 mei werden elke dag gemiddeld 154,1 personen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 14 procent in vergelijking met de week ervoor.

Het aantal vastgestelde besmettingen stijgt wel nog licht. Tussen 3 en 9 mei raakten elke dag gemiddeld 2.993 mensen besmet, een stijging met 1 procent in vergelijking met een week eerder. Er werden evenwel ook meer testen afgenomen en de positiviteitsratio daalt dan ook nog verder, tot 6,4 procent. In totaal hebben nu al 1.023.583 mensen positief getest.

In de week van 3 tot 9 mei stierven elke dag gemiddeld 36,9 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting, dat is nog slechts een lichte daling van 0,8 procent in vergelijking met de week voordien. Het totale aantal overlijdens is opgelopen tot 24.630.

Intussen hebben 3.704.273 landgenoten een eerste dosis van een coronavaccin gekregen. Dat is 32,2 procent van de totale bevolking, 40,3 procent van de volwassenen. Van hen zijn 1.116.292 mensen al volledig gevaccineerd: 9,7 procent van de hele bevolking, 12,1 procent van de volwassenen.