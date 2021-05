Rafael Nadal, de nummer drie van de wereld en het tweede reekshoofd in Rome, heeft zich woensdag geplaatst voor de derde ronde op het Masters 1.000-toernooi in Rome. De Spanjaard versloeg de Italiaan Jannik Sinner (ATP 18) in twee sets (7-5 en 6-4) na een wedstrijd van twee uur en tien minuten.