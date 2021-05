Jacques Vermeire over zijn carrière: “Heb van één iets spijt”

Jacques Vermeire wordt 70 en heeft al een hele carrière achter zich. “Ik ben het meeste trots op dit moment van mijn carrière”, klinkt het in de Cooke & Verhulst show. “Ik krijg op de drie grootste zenders een programma voor mijn verjaardag en dat vind ik een upgrade”, vertelt hij. Maar hij heeft ook van één iets spijt, geeft hij toe.

Ook zijn kinderen, Maxime en Julie vinden hun weg naar het podium. “Volgend jaar ga ik met mijn kinderen op de planken staan”, zegt hij. “Ze moeten opbrengen he!”. Verder verklapt hij ook welke gasten hen zullen vergezellen.

Julie Vermeire zal binnenkort ook te zien zijn in De redders, een serie die het leven over een team redders volgt. Op die set leerde ze haar huidig lief Laurins Dursin kennen. “Ik was erg verlegen en durfde haar niet kussen”, geeft Dursin toe.

(tica)