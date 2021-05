Sander Gille en Joran Vliegen zijn er woensdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel op het Masters 1.000-toernooi in Rome (gravel/2.563.710 euro). Het Limburgse duo verloor na één uur en zeventien minuten tennis in een supertiebreak (6-3, 2-6 en 12/10) van de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury, samen het vijfde reekshoofd.