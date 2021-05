Vandaag is het internationale Dag van de Verpleging. TV Limburg liep een ochtend mee met Céline Van De Brok. De Hamontse staat al zes jaar op de daghospitalisatie in het Peltse Noorderhart ziekenhuis. Het is een passie, zegt de 28-jarige verpleegster. En het respect van de patiënten én de afwisseling maakt dat één van de belangrijkste jobs in de maatschappij uitdagend blijven.