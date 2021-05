De ‘geheime’ functie van je vaatwasser: zo krijg je wijn- en champagneglazen er wel in

Na een feestje blijf je vaak met een kater en een berg vuile vaat zitten. Maar wanneer je de hele zwik in de vaatwasser wil zwieren, werken wijn - en champagneglazen meestal tegen. Wat velen niet weten - zoals de Finse vrouw in bovenstaande video - is dat sommige makers van die machines daar rekening mee hebben gehouden door een ‘geheime’ functie in te bouwen. Amanda Josefina sprong dan ook meteen uit bed om dat ‘geheim’ zelf uit te testen.