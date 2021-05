Volgende week eerste uitnodigingen voor vaccinaties brede bevolking uitgestuurd

“Door het interval voor het AstraZeneca-vaccin terug te brengen van twaalf naar acht weken, kunnen we onze vaccinatiecampagne met twee weken versnellen”, zo verklaarde Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) woensdag. Eerder had Beke al Pinksteren (23 mei) aangeduid als de startdatum voor het vaccineren van de brede bevolking. Lees: iedereen die jonger is dan 65 en geen risicopatiënt is.

“Ons doel is nog altijd om tegen 24 mei klaar te zijn met het vaccineren van alle risicopatiënten”, aldus Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “De laatste uitnodigingen gaan daarvoor deze en volgende week de deur uit.”

Nadien volgt dus de brede bevolking. “De kans is groot dat volgende week de groep van risicopatiënten al uitgeput is in sommige vaccinatiecentra, zodat zij dan al de eerste uitnodigingen kunnen uitsturen naar de 64-jarigen, naar de 63-jarigen… Die mensen zullen dan in de week van 24 mei of in die van 31 mei hun eerste spuitje krijgen. We gaan in Vlaanderen dus stilletjes aan naar fase 2 van onze vaccinatiecampagne. We zitten mooi op schema.”

Ook Wallonië gaat naar fase 2

In Wallonië gaat de vaccinatiecampagne volgende week officieel naar fase 2, de vaccinatie van het grote publiek. Dat heeft minister van Volksgezondheid Christie Morreale woensdag gezegd in het parlement. “Vandaag zijn alle uitnodigingen naar 65-plussers verstuurd. De fase voor de risicopatiënten loopt ten einde, want er moeten nog slechts 17.000 uitnodigingen worden verstuurd. We schakelen dus begin volgende week in heel Wallonië over naar fase 2, die van het grote publiek”, zei Morreale. Die is volgens de minister in bepaalde provincies overigens al aangevat.

In Wallonië heeft 82,8 procent van de 65-plussers inmiddels minstens één prik gekregen. Dat geldt ook voor 53,98 procent van de mensen met comorbiditeiten. In totaal heeft 41,78 procent van de Waalse 18-plussers één injectie gekregen en 13,4 procent is helemaal gevaccineerd, wat de regio boven het Belgische gemiddelde doet uitstijgen, aldus Morreale. “Kortom, de vaccinatie gaat zeer goed vooruit in Wallonië, met meer dan 206.000 toegediende doses vorige week en wekelijks 400.000 doses in juni”, stelde de minister vast.

(mtm)