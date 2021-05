De scheidsrechters die in het VAR-busje moeten plaatsnemen wachten buiten het stadion op… het VAR-busje. — © Jeffrey Gaens

De kans is groot dat de VAR met een stevige handicap aan de topper KRC Genk-Anderlecht moet beginnen. Door een probleem in de planning én nadien ook in het verkeer, arriveert de apparatuur waarmee de buitenspellijn wordt getrokken te laat aan de Luminus Arena.