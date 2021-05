Mechelen

Een 11-jarige jongen uit Mechelen heeft woensdag enkele bange momenten beleefd. Hij was via een losstaand deurtje in een pakjesautomaat geklauterd. De deur viel daarna echter in het slot, zodat de tiener klem zat in de automaat. Hij moest door de brandweer worden bevrijd, maar bleek uiteindelijk niet gewond te zijn.