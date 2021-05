Als er één plaats is waar u kan fietsen op het water, dan is het toch wel in onze provincie. Meer bepaald in Leopoldsburg, aan het kanaal van Beverlo. Recreatiedomein De Lido en Leopark investeerden in speciale Sup-Fietsen, eigenlijk een sup board met daarop een racefiets. De bedoeling is om zo meer beleving te creëren voor de toerist, en dat op één van de verborgen parels in Limburg.