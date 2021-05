Plastische chirurgie in trek bij jongeren

Dikkere lippen of grotere borsten, steeds meer jongeren willen iets laten veranderen aan hun lichaam en kloppen daardoor aan bij plastische chirurgen. Vaak worden de jongeren geïnspireerd op sociale media door influencers. De 30-jarige influencer Talisa Loup uit Beringen praat op sociale media open over haar borstvergroting. Naar eigenzeggen niet om de jongeren aan te zetten tot plastische chirurgie, maar om ze meer informatie te geven, want ook zij worstelde met haar zelfbeeld zoals zoveel jongeren vandaag de dag. Toch blijft het aan de artsen zelf om te beslissen of iemand in aanmerking komt voor een ingreep, dat vindt plastisch chirurg dr. Thomas Muyldermans uit Hasselt.