Recordaantal medewerkers Bewel aan de slag in Limburgse bedrijven

Maatwerkbedrijf Bewel noteert een recordaantal medewerkers op de werkvloer van Limburgse bedrijven. Het eerste kwartaal van dit jaar kent een stijging van 30 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Limburgse bedrijven kunnen op deze manier logistieke of transportkosten drukken. Tegelijkertijd dragen ze hun steentje bij aan de sociale economie. Dat is ook zo het geval voor Jaga, producent van radiatoren in Diepenbeek waar een tiental medewerkers van Bewel tewerkgesteld zijn.