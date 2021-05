Coronacrisis zet kersverse ouders onder druk

Door de coronacrisis staat het mentaal welzijn van vele kersverse ouders onder zware druk. Dat stelt Ferm thuiszorg in de praktijk vast. Jonge ouders kunnen geen bezoek ontvangen en hebben dus minder sociale contacten. De kraamhulpen merken dat ze naast de huishoudelijke taken en verzorging van de baby, steeds vaker een luisterend oor moeten bieden aan de ouders. De 57-jarige Brigitte Leenders uit Lanaken staat al zo'n 33 jaar in het vak en biedt momenteel kraamzorg aan een gezin uit Voeren.