Licht op groen voor feestzalen: wie nog feest wil organiseren, moet er snel bij zijn

Bij de uitbaters van feestzalen staat de telefoon niet stil. Eindelijk kunnen weer feesten georganiseerd worden. Tot 50 personen vanaf 9 juni. Vanaf 1 juli met 100 aanwezigen en vanaf 30 juli met 250. Alleen is er nog onduidelijkheid over de openingsdans. Sommige trouwkoppels hebben hun feest door de coronacrisis al drie keer moeten uitstellen. Het trouwseizoen heeft zich verlegd naar het najaar, naar de maanden oktober, november en december. Het is een kwestie van er snel bij te zijn, want voor 2022 zijn al veel feestzalen helemaal volgeboekt.