Zo denkt Alex Callier over act op Eurosongfestival: “Dit is 100% Hooverphonic”

Hooverphonic heeft woensdagnamiddag voor de tweede keer uitvoerig gerepeteerd op het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Meteen kunnen we ook tonen hoe hun act in beeld zal komen op televisie. Frontman Alex Callier en regisseur Hans Pannecoucke leggen in een gesprek met onze krant de filosofie van de act uit.

De halve finale met België vindt pas volgende week dinsdag plaats. Maar Hooverphonic is sinds afgelopen weekend in Rotterdam, om zich voor te bereiden op hun deelname. Woensdagnamiddag oefenden ze voor een tweede keer op het grote podium in de Rotterdamse Ahoy.

Tijdens de eerste repetitie van zondag was al gebleken dat het geheel baadt in een spookachtige, donkere sfeer, met zwart en wit als hoofdkleuren. Alles draait rond Geike. De zangeres staat in het midden van het podium. In een vierkant om haar heen zien we de andere twee Hooverphonic-leden, Alex Callier en Raymond Geerts, en voorts een drummer en achtergrondzangeres.

“We wisten dat hier veel over the top acts zouden zijn. Da’s ook tof aan dit festival”, zegt Callier in een gesprek met onze krant. “Maar we wilden hier niet met iets over the top staan, wel met iets 100% Hooverphonic.”

