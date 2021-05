Noorwegen stopt met AstraZeneca-vaccin en schort Johnson & Johnson verder op

De Noorse premier Erna Solberg rechtvaardigt de maatregelen door te verwijzen naar de zeldzame, maar ernstige risico’s die vaccins op basis van het adenovirus kunnen veroorzaken. De Noorse regering volgt zo het advies van een expertencommissie en het Noorse Instituut voor Volksgezondheid (FHI) om zowel het AstraZeneca-vaccin als het Johnson & Johnson-vaccin uit de vaccinatiecampagne te schrappen. De expertencommissie baseert zich op de epidemiologische situatie in Noorwegen, die in vergelijking met andere landen vrij goed is.

Noorwegen stopte al op 11 maart met het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca, omdat jongere mensen bloedstolsels ontwikkelden. Eerder schrapte Denemarken als eerste land het AstraZeneca-vaccin al volledig uit zijn vaccinatiecampagne.

Het Johnson & Johnson-vaccin wordt echter nog niet geschrapt, maar voorlopig opgeschort: de regering onderzoekt nu in hoeverre het vaccin kan worden aangeboden aan degenen die zich er vrijwillig voor aanmelden. Het coronavaccin van Johnson & Johnson is tot dusver nog niet toegediend in Noorwegen. Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) keurden het vaccin goed. Huns inziens zouden de ernstige bijwerkingen nauwelijks voorkomen.