Zinédine Zidane houdt vol dat seizoen van Real Madrid ook zonder titel “niet slecht is”

Door het 2-2 gelijkspel thuis tegen Sevilla afgelopen weekend bleef Madrid twee punten achter koploper Atlético staan met nog drie wedstrijden te gaan.

Zelfs al wint Madrid de titel niet, is er volgens Zidane geen sprake van een slecht seizoen. “Alles kan gebeuren,” vertelde de Fransman woensdag op zijn persbabbel. “We kunnen het kampioenschap winnen, maar even goed verliezen. Het belangrijkste is om alles te geven op het veld. We hebben goede wedstrijden gespeeld en het seizoen is nog lang.”

Na de wedstrijd tegen Sevilla uitte de coach van Real zijn ongenoegen over scheidsrechter Juan Martinez Munueara na een controversiële penalty voor Sevilla voor handspel van Eder Militao.

Zidane was niet bereid om opnieuw in discussie te gaan. “Wij zullen ons werk doen en de scheidsrechter het zijne. Ik ga niets meer zeggen over de situatie. Wij gaan ons focussen op ons team.”

Granada

Donderdag ontvangt de Koninklijke Granada, dat dit seizoen al bewees dat het kon stunten tegen topploegen. Zo wonnen ze van Napoli in de Europa League en versloegen in La Liga Barcelona in eigen huis.

Zidane mist bovendien zeven verdedigers. Naast kapitein Ramos zijn ook Carvajal, Varane, Mendy, Marcelo, Vázquez en Chust geblesseerd. Eden Hazard is wel opnieuw van de partij.