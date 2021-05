Mijlpaal in mineur: Serena Williams toont mooi tennis op gravel, maar verliest 1.000ste wedstrijd uit carrière

In de tweede ronde van het WTA 1.000-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome (gravel/1.577.613 euro) toonde de Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 44) zich in twee sets te sterk: 7-6 (8/6) en 7-5.

Podoroska wacht in de achtste finales een confrontatie met de Kroatische Petra Martic (WTA 25). Zij ontdeed zich op haar beurt eerder op de dag van de Française Kristina Mladenovic (WTA 53) met 7-5 en 6-3.

De 39-jarige Williams won in haar bijzonder glansrijke carrière maar liefst 23 Grand Slam-titels. De Amerikaanse maakte in 1995 haar debuut bij de profs, toen ze net 14 geworden was.