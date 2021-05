Ellen DeGeneres stopt na 19 jaar met talkshow: “Het was geen uitdaging meer”

Ellen DeGeneres houdt het voor bekeken. Haar beroemde talkshow ‘The Ellen DeGeneres Show’, die al sinds 2003 op de buis was, stopt er in 2022 mee. “Hoe leuk het ook was, het was gewoon geen uitdaging meer”, aldus de 63-jarige presentatrice.

Na ruim 3.000 afleveringen en meer dan 2.400 interviews met beroemdheden is het volgend jaar definitief gedaan met een van de meest beroemde talkshows ter wereld. Dinsdag informeerde de presentatrice zelf nog haar personeel, woensdag werd het nieuws wereldkundig gemaakt met een interview in The Hollywood Reporter. “Als je een creatief persoon bent, moet je voortdurend worden uitgedaagd”, aldus DeGeneres. “En hoe leuk het ook was, nu is de show gewoon geen uitdaging meer.”

De aankondiging komt niet echt als een verrassing. DeGeneres heeft in het verleden al meerdere keren openlijk verklaard het moeilijk te hebben met de show. “Ik ging normaal stoppen na seizoen 16 (in 2019, red.)”, verklaart ze nu. “Maar ze hebben me dan toch overtuigd om er nog drie jaar bij te doen. Nu is het echt voorbij, dat was altijd het plan al.”

Vorig jaar kwam de talkshowpresentatrice nog meermaals onder vuur te liggen. Enkele medewerkers beschuldigden haar van herhaaldelijk racisme en intimidatie op de werkvloer. Of dat ook meegespeeld heeft in haar beslissing om te stoppen, zei ze niet.

