Caleb Ewan heeft de nul weggeveegd voor Lotto-Soudal in deze Giro. De Australiër wil dit jaar in de drie grote ronden een etappe winnen. Opdracht één is volbracht na een chaotische sprint en een levensgevaarlijke finale waarin Landa, Sivakov en Dombrowski zwaar tegen het wegdek sloegen. Andere vaststelling is dat na vijf dagen al drie Belgische ploegen hun ritzege binnen hebben.