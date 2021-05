Diepenbeek/Hasselt

Nu shoppen op afspraak verleden tijd is en de terrassen weer open zijn, slaken de winkeliers een zucht van opluchting. Maar wat blijkt: na een jaar run shoppen en online bestellen, is ons winkelgedrag onomkeerbaar veranderd. “Enkel de retailers die het best zijn in winkelbeleving zullen deze crisis overleven”, zeggen Katelijn Quartier en Charlotte Beckers van het Retail Design Lab van de UHasselt.