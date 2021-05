Dit wist je nog niet over de Zeven Zussen-boekenreeks en schrijfster Lucinda Riley

De Zeven Zussen-boekenreeks, waarin geadopteerde zussen de wereld rondtrekken op zoek naar hun verleden en meer info over hun mysterieuze vader, pa Salt, is met meer dan dertig miljoen verkochte boeken een internationale hit. Toch dacht auteur Lucinda Riley (55) vroeger niet dat ze het zou maken als schrijfster. Wat was ze dan wel geworden? En hoe kwam ze eigenlijk op het idee voor deze succesvolle reeks? Zeven weetjes over de Seven Sisters-serie op een rij.