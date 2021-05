Strandganger botst plots op ‘zeemonster’: “Ongelooflijk zeldzaam”

Ben Estes botste afgelopen vrijdag op een wel heel vreemd uitziende vis toen hij over het strand van de Amerikaanse plaats Newport Beach slenterde. Hij belde direct met de strandwacht over de vreemde vondst.

Het blijkt te gaan om een diepzeevis die maar zelden aanspoelt op het strand. Volgens Davey’s Locker Sportfishing & Whale Watching, een bedrijf dat boottochten organiseert in de regio, is het een voetbalvis uit de Stille Oceaan.

De voetbalvis is een van de 300 soorten zeeduivels die normaal gesproken op een diepte leven van ruim een kilometer. “De vis zelf is niet zeldzaam, maar het wel ongelooflijk zeldzaam dat het beest intact aanspoelt op een strand”, schrijft Davey’s Locker Sportfishing & Whale Watching op Facebook.

De voetbalvis heeft een hengelachtig lichtgevend orgaan op z’n kop om prooien aan te trekken in de donkere, troebele diepte van de zee. Het is nog niet duidelijk waar de vondst uiteindelijk naartoe gaat, maar voorlopig is de vis ondergebracht bij het California Department of Fish & Wildlife.