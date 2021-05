Adele verliest vader: “Ze voelt zich bevrijd”

Mark Evans, de papa van de Britse popster Adele (33), is overleden aan de gevolgen van kanker. Hij werd 57. Vader en dochter waren al jaren vervreemd en legden hun ruzie voor zijn dood nooit bij. Volgens een ingewijde voelt de ster zich zelfs “bevrijd” sinds ze het nieuws over zijn dood vernam.

Mark Evans verliet Adeles moeder Penny toen de zangeres nog maar drie jaar oud was. Hij keerde terug naar ‘zijn’ Wales, waar hij zijn eigen leven leidde in een woonwagenpark. Af en toe dook hij opnieuw op in dat van zijn steeds bekender wordende dochter, voornamelijk door interviews te geven.

Daarin verkondigde Evans onder meer dat Adele haar zangstem van hem had geërfd en dat hij een belangrijke muzikale invloed op haar gehad. Hij suggereerde ook dat ze mogelijk niet gelukkig was in haar privéleven omdat ze geen vaderfiguur kende. Die beweringen waren volgens Adele vals, en meer nog: onvergeeflijk.

In 2012 was ze bijzonder scherp voor de man. Ze verzekerde dat als ze hem ooit terug zou zien, ze in zijn gezicht zou spuwen. In 2017 verkondigde ze op het podium van de Grammy Awards dat ze niet hield van haar vader, die lang worstelde met een alcoholverslaving. Evans bracht een groot deel van de afgelopen tien jaar nochtans door met het verspreiden van verontschuldigingen in het openbaar en brieven sturen naar Adeles management, maar het mocht niet baten. De twee hebben zich nooit verzoend, ook al beweerde hij soms van wel.

De dood van haar vader, bij wie in 2013 darmkanker werd vastgesteld, zou haar momenteel niet hard raken. “Ze is geschokt door het nieuws, maar ziet dat het verband houdt met een moeilijk deel van haar leven dat nu voorbij is. Ik geloof dat ze het ziet als een soort bevrijding”, aldus een vriendin die anoniem wenst te blijven in The daily mail.