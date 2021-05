Waarom de NAVO na 20 jaar met staart tussen de benen uit Afghanistan vertrekt

Mazar-e-Sharif / Kaboel

Afgelopen zaterdag, op 8 mei, maakt een autobom vlakbij een school in de Afghaanse hoofdstad Kaboel minstens 68 slachtoffers, onder wie vooral meisjes tussen 11 en 15 die net hun school verlaten. Neen, vrede in Afghanistan is nog niet voor meteen. Wellicht nog minder nu de NAVO, inclusief de Belgen, met staart tussen de benen vertrekken. Bilan van 20 jaar Amerikanen en NAVO in Afghanistan? Geen einde aan de terreur, geen stabiliteit, geen politiek akkoord en geen vrede.