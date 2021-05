Franstalig onderwijs kort zomervakantie in, Vlaanderen volgt (voorlopig) niet

Afgesproken is dat de kinderen in het Franstalige onderwijs in 2022 op maandag 29 augustus 2022 het schooljaar aanvatten. Dat schooljaar wordt pas afgerond op vrijdag 7 juli 2023. Ter compensatie komt er een weekje verlof bij in de herfst- en krokusvakantie. Voor de kerst- en paasvakantie verandert er niets: die blijven twee weken duren.

Het herorganiseren van het schooljaar wordt al lang bestudeerd. Volgens verscheidene pedagogen duurt de zomervakantie te lang voor kinderen en jongeren. De band met school en opleiding wordt volgens hen te lang doorgeknipt. Tegelijkertijd werd één week vakantie in de eerste en tweede trimester als te weinig bevonden om voldoende op adem te komen.

“Nog andere katten te geselen”

Ook Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) staat open voor een debat rond het inkorten van de zomervakantie. “Maar nu is het niet het moment om dat debat te voeren”, zo zegt zijn woordvoerder Michaël Devoldere. “De coronacrisis is nog volop bezig en vraagt nu al erg veel van het onderwijsveld. Dit er nu nog eens bovenop leggen, dat vinden we nu niet oké. We moeten dat debat goed en grondig voeren, met alle betrokkenen. Want dit overstijgt de onderwijswereld, heel onze samenleving is ingespeeld op de huidige schoolkalender. Als de zomervakantie begint, merk je dat aan de rest van de maatschappij. Als we gaan schuiven met de kalender, heeft dat dus niet alleen een impact op de ouders, maar ook op andere economische sectoren. Wij vinden dat al die sectoren hun mening moeten kunnen geven. We staan dus zeker open voor debat, maar nu hebben we nog even wat andere katten te geselen.”