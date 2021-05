Goed nieuws voor Roland-Garros: 5.388 toeschouwers per dag tot 8 juni, 13.146 erna

Roland-Garros, dat zondag 30 mei van start gaat, zal tot dinsdag 8 juni 5.388 toeschouwers per dag mogen ontvangen. Daarna trekken de Franse autoriteiten de toegestane capaciteit op tot 65 procent en zijn er dagelijks 13.146 tennisfans welkom. Dat deelde Amélie Oudéa-Castéra, CEO van de Franse tennisfederatie, woensdag mee.

Om naar Roland-Garros te mogen zullen de toeschouwers een gezondheidspas moeten bezitten. Dat betekent dat ze een vaccinatiecertificaat, een certificaat van remissie of het resultaat van een recente negatieve coronatest moeten kunnen voorleggen.

De eerste tien dagen van het Grand Slam zijn er op elk van de drie hoofdterreinen 1.000 fans welkom en enkele honderden op de nevencourts. Van 9 tot 13 juni wordt er alleen nog in de drie grote stadions gespeeld, die dan tot 5.000 fans kunnen herbergen. De organisatie rekent erop in totaal zo’n 120.000 tickets aan de man te kunnen brengen. Vorig jaar waren er in totaal slechts 15.000 bezoekers.

Dit jaar worden er voor het eerst ook avondsessies gespeeld op het Frans Open en daarbij zijn geen toeschouwers toegelaten. De avondklok is immers nog altijd van kracht.

Net als vorig jaar worden de spelers ondergebracht in bubbels in twee hotels. De tennissers mogen maar twee begeleiders meenemen en mogen alleen op hun wedstrijddagen het court op.