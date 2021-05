Bocholter gemeenschapsleven in de kijker

In de eerste editie, van vijf afleveringen, maakt de luisteraar kennis met spontane luisterleuke verhalen in ‘3950, de podcast’. Bocholtenaren die elk op hun eigen manier invulling geven aan het dagelijkse leven in de gemeente.

De charismatische Pastoor Gerard Vinken mag de spits afbijten. Gerard is pastoor in parochies Lozen en Kaulille, gaf les aan het Sint-Pieterscollege in Lommel en is tevens pastor van Dienstencentrum Sint-Oda in Pelt. Als proost is hij betrokken bij diverse Lozerse verenigingen. In 2021 viert Gerard jaar zijn gouden jubileum als priester.

De eerste aflevering is voor vrijdag 14 mei. De volgende vier afleveringen worden de komende weken gepubliceerd. Je kan de podcast beluisteren via de website van gemeente Bocholt, Spotify, Google Podcasts en zelfs bekijken op YouTube. Info: Dienst Cultuur Bocholt 089 20 19 31 cultuur@bocholt.be www.bocholt.be

RDr