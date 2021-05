Hasselt

Maai mei niet: het is een nieuwe campagne die je aanspoort om tot eind mei het gras in je tuin niet te maaien. En die is broodnodig, vindt Kathleen De Clercq, lector Groenmanagement bij PXL. “Mocht Jani iets van groen kennen, hij zou tuinen kunnen restylen tot zijn pensioen.”