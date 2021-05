Stad Beringen bundelt zomeraanbod in een leuke brochure

Leuk nieuws voor de Beringse kinderen! Ook dit jaar wordt het vakantieaanbod gebundeld in de brochure ‘Beestige zomer in mijn stad’. ”Zowel voor jongere, als iets oudere kinderen, valt er in Beringen heel wat te beleven. Door ons eigen stedelijk aanbod te bundelen met initiatieven van onze lokale partners, vind je in deze brochure voor ieder wat wils. Zodoende proberen we de groeiende vraag naar vakantieaanbod te beantwoorden. Inschrijvingen voor het stedelijke aanbod starten al op zaterdag 22 mei.", zegt schepen van jeugd Jessie De Weyer.

Ook schepen van kinderopvang, Hilal Yalcin is blij met dit initiatief: “Het wordt ongetwijfeld opnieuw een unieke zomer. Net zoals vorig jaar, hebben we samen met onze bevoegde diensten én lokale partners voor een nóg ruimer aanbod gezorgd. We combineren graag leerrijke, sportieve en creatieve activiteiten. Kijk je ook uit naar een zonnige zomer gevuld met plezier? Check dan zeker de boekentas van je kinderen. De vakantiebrochure wordt zo snel mogelijk uitgedeeld. Ook op de website van stad Beringen, onder Beestige zomer, vind je leuke activiteiten waar je samen met je gezin van kan genieten .” Schepen van sport Tijs Lemmens is tevreden met het sportief aanbod, alsook juicht hij de gedeeltelijke terugbetaling van de activiteiten toe: “Wil je graag deelnemen aan activiteiten en is dit financieel niet makkelijk voor jou en je gezin? Mensen met een beperkt inkomen in Beringen kunnen een terugbetaling van 80% van de kostprijs van activiteiten aanvragen. Dit kan voor gezinnen in begeleiding bij het OCMW, voor personen met een statuut verhoogde tegemoetkoming of met doorverwijzing via beringen@rapopstap.be of 011 44 90 00.” Onze betrokken schepenen zijn tevreden met deze editie: “Onze zomer gaat er ook dit jaar wat anders uitzien. Daarom willen we nog meer inzetten op activiteiten die ‘vakantie in eigen stad’, mogelijk maken. We wensen vooral alle kinderen en ouders enorm veel plezier. Laten we er samen een bruisende zomer van maken!” https://www.beringen.be/beestigezomer