HASSELT

Vorige maand nam de politie bij een inval in een wietplantage ook computers in beslag. Die werden gebruikt voor bitcoin mining, het systeem om nieuwe cryptomunten te vinden en tegelijk het bitcoinnetwerk te beveiligen. Iedereen kan minen en het is perfect legaal, maar recente studies tonen aan dat het een energieverslindend proces is. Maar hoe werkt bitcoin mining nu precies?