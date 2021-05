LIVE. Kan KRC Genk winnen op het veld van Anderlecht?

KRC Genk trekt op de vierde speeldag van de Champions’ Play-Offs naar Anderlecht (aftrap zaterdagavond om 20u45). Wil blauw-wit nog kans maken op de landstitel, dan wint het zaterdagavond best in het Lotto Park. Want als Kompany en co Genk puntenverlies aansmeren, is Club Brugge bij een zege en een kloof van zeven punten niet meer bij te halen. Als Genk verliest in Anderlecht, volstaat voor Brugge zelfs een puntje tegen Antwerp. Volg de wedstrijd hier live!