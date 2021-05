Hasselt

Maandag installeert de algemene vergadering van LRM (Limburgse Reconversie Maatschappij) Mark Maesen als nieuwe voorzitter. Hij neemt de plaats in van Hugo Leroi, de man die als jonge snaak Carglass oprichtte en later Limburg mee door de reconversie begeleidde. Van de vernieuwde mijnterreinen, over Corda en Terhills tot het Circuit Zolder. Overal zat Leroi mee aan het stuur.