Waarom cafés en restaurants buiten langer mogen openblijven dan binnen

“Algemeen weten we dat het buiten veiliger is dan binnen”, zei premier Alexander De Croo dinsdagavond op VTM Nieuws. Maar dat is niet de enige reden. “Het algemene sluitingsuur voor de horeca is 22 uur. Maar we zitten natuurlijk met het EK voetbal, en het laatste wat we willen is na de eerste helft zeggen: en nu moet iedereen thuis gaan verder kijken. Dat zou onlogisch zijn. Anderzijds: mensen die binnen in een café naar een voetbalmatch kijken, dat is onveilig. Dus willen we ervoor zorgen dat horecazaken het op hun terras kunnen organiseren. Vanaf 9 juni kan het met 400, en als de Rode Duivels het goed doen, zullen we vanaf juli mogelijk met meer naar matchen kunnen kijken.”

(tib)