Vereniging van Belgische Nachtwinkels is boos op Overlegcomité en dreigt met acties

De Vereniging van Belgische Nachtwinkels is boos op het Overlegcomité omdat er bij de recente versoepelingen geen rekening is gehouden met hun wensen. De nachtwinkels dreigen met acties als er niet geluisterd wordt naar hun wensen. Desnoods stappen ze naar de Raad van State.

Volgens de huidige maatregelen moeten nachtwinkels nog altijd om 22 uur de deuren sluiten. De uitbaters vinden dat een vorm van discriminatie en zijn boos.

De Vereniging van Belgische Nachtwinkels had een afspraak gevraagd met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Daar is helaas geen reactie op gekomen”, zegt Parmjeet Gurmeet van de Vereniging van Belgische Nachtwinkels. “Het is erg jammer dat er nog altijd geen rekening wordt gehouden met ons als er versoepelingen worden doorgevoerd.”

Ze wijst erop dat vanaf 9 juni de terrassen wellicht tot 23.30 uur open mogen blijven en dat daar onbeperkt alcohol mag verkocht worden. “Bovendien is de avondklok afgeschaft en winkels aan tankstations mogen onbeperkt, 24 uur op 24, open blijven. De nachtwinkels mogen dat niet.”

Parmjeet Gurmeet benadrukt dat de uitbaters van nachtwinkels boos zijn. “We willen vanaf 9 juni onze deuren open zetten volgens de gewoonlijke openingsuren, namelijk van 18 tot 4 uur. Anders is er geen marge meer voor ons. Onze belangrijkste troef is immers de nacht”, aldus Gurmeet.

Als er niet dringend naar de uitbaters van de nachtwinkels geluisterd wordt, dreigen ze met protestacties. “We zullen voor het volgende Overlegcomité een aanvraag voor een manifestatie indienen”, aldus Gurmeet. In het slechtste geval, als er echt niet naar hun grieven wordt geluisterd, stappen ze naar de Raad van State.

In september vorig jaar voerden de uitbaters van de nachtwinkels in Brussel actie tegen het vervroegde sluitingsuur.