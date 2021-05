Bijzonder paasspeelplein in Maasmechelen

Britt, groepsbegeleider oranje: "Ik vind het altijd bijzonder om te zien hoe de kinderen zich amuseren. Je probeert samen met de begeleiders de activiteiten tot een goed eind te brengen. Als je dan ziet hoeveel plezier de kinderen beleven tijdens de activiteiten, dat maakt me heel blij!”Lisanne, groepsbegeleider groen: “Zo bijzonder om de glimlach te zien op het gezicht van de kinderen en om samen met een team van vrijwilligers zorgen dat de kinderen een super tijd hebben.”Amalija, begeleider groen: "Ik vind de liefde die je terugkrijgt van de kinderen en de voldoening op het einde van een dag speelplein het bijzonderste. "Fatma, groepsbegeleider geel: “Ik vind het bijzonder hoe we op het speelplein elkaar proberen te begrijpen en accepteren zoals we zijn.”Mirte, regioverantwoordelijke Maasmechelen: "Het bijzonderste voor mij was de warmte op het speelplein. Begeleiders en kinderen samen knus onder de tent zien kruipen nadat ze zich uitleefden in de sneeuw. En hoe de koude werd vergeten door samen te plezier te maken met een warme choco aan de vuurkorf."Wil jij zelf ook ontdekken hoe bijzonder het is om begeleider te zijn bij SPW De Puzzel in Mikado - Maasmechelen? Schrijf je nu in via autismeleeft.be en maak samen met de kinderen en jongeren met ASS er een bijzondere speelpleinzomer van.