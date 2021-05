Craenhofkens schenken wit goud aan Ons Centrum

Leopoldsburg

De ecologische samentuin Craenhofkens gaan een tijdlang wekelijks een dagoogst van hun aspergebedden schenken aan de leden van Ons Centrum. “Dit is een plaatselijke armoedevereniging en voor deze doelgroep is het serveren van asperges niet altijd evident gezien de kostprijs. Tegelijk zitten onze tuiniers momenteel met een overschot zodat in overleg beslist werd om met deze regeling een dubbelslag thuis te halen”, klinkt het bij het bestuur. Ons Centrum zorgt voor de verdere verdeling en selecteerde ook enkele eenvoudige recepten voor de bereiding van dit zogenaamde witte goud. Staf Boons