Ronde van Italië

Woensdag staat de vijfde etappe van deze Giro op het programma. Tussen Modena en Cattolica krijgen de renners een biljartvlakke etappe voorgeschoteld. Na 177 kilometer krijgen we hoogstwaarschijnlijk dan ook een sprint. Pakt Tim Merlier zijn tweede ritzege of kunnen Nizzolo, Ewan of Viviani de Belg een loer draaien? Volg het van start tot finish hier!