Ex-ploegmaat van Hamilton: “Max Verstappen is de meest getalenteerde rijder in de Formule 1”

Afgelopen weekend vierde Max Verstappen tijdens de GP van Spanje zijn honderdste race bij Red Bull en dat uitgerekend op het circuit waar hij in 2016 zijn eerste overwinning in de Formule 1 mocht vieren. Ondertussen staat de teller op tien overwinningen, maar hij heeft tot nu toe nog nooit over materiaal beschikt waarmee hij Lewis Hamilton kon bedreigen voor de wereldtitel. Misschien is het dit jaar wel raak want Verstappen en Red Bull hebben al laten zien dat ze competitief zijn en dat het voor Mercedes en Lewis Hamilton alvast geen gezondheidswandeling zal worden in 2021.

Volgens Jenson Button hebben beide kemphanen hun eigen kwaliteiten, maar als het over puur talent gaat kiest de wereldkampioen van 2009 voor Verstappen. “Max is immens getalenteerd”, zei Button. ”Als je kijkt naar het pure talent, dan is Verstappen waarschijnlijk de meest getalenteerde rijder van allemaal. Ik weet dat veel mensen het niet met me eens zullen zijn, maar hé, dit is gewoon mijn mening.”

Jenson Button. — © ISOPIX

Button weet waarover hij het heeft, want hij was bij McLaren drie seizoenen de teamgenoot van Lewis Hamilton en hij omschrijft hem als de meest complete rijder van de twee, dankzij zijn ervaring. “De meest complete rijder, als je de ervaring en de manier waarop hij racet meetelt, is Lewis Hamilton”, voegde hij eraan toe. ”Maar qua puur talent kom ik toch echt bij Max uit.”

Voorlopig heeft Lewis Hamilton de bovenhand in het kampioenschap met veertien punten voorsprong op Max Verstappen. De zevenvoudig wereldkampioen wist dit seizoen in drie van de vier races het laken naar zich toe te trekken, terwijl Max Verstappen in Imola op het hoogste trapje mocht plaatsnemen.